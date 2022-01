Brasil e Paraguai não fecham acordo sobre Itaipu Não há confirmação de que novas propostas foram apresentadas pelo governo brasileiro, mas havia expectativa de que o Brasil avançasse no que foi proposto em reunião.

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Lugo, do Paraguai, reuniram-se por duas horas na tarde desta quinta-feira (7) e nenhum dos 14 acordos já negociados, em diferentes áreas, se concretizou, sinalizando a falta de consenso entre as equipes dos dois governos quanto ao tema central da visita do presidente paraguaio: a Hidrelétrica de Itaipu.



Primeiro, os dois tiveram um encontro privado de cerca de 40 minutos. Depois, continuaram conversando em reunião ampliada com ministros e técnicos da área de energia dos dois países e com representantes da Eletrobrás, de Itaipu e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo fontes diplomáticas, vários temas entraram em pauta, mas Itaipu foi o principal.



Não há confirmação de que novas propostas foram apresentadas pelo governo brasileiro, mas havia expectativa de que o Brasil avançasse no que foi proposto em reunião entre os ministros de Minas e Energia, da Fazenda e das Relações Exteriores dos dois países, realizada em janeiro.



Na ocasião, as principais reivindicações do governo paraguaio foram o reajuste da tarifa paga pelo Brasil pela energia de Itaipu não utilizada pelo Paraguai, a livre disponibilidade para vender a energia excedente para outros países (o que demandaria a revisão do Tratado de Itaipu, de 1973) e a revisão da dívida contraída pelo Paraguai para a construção da usina.



O Brasil apresentou, como contraproposta, a criação de uma linha de crédito de US$ 1 milhão, do BNDES, para obras de infraestrutura no país vizinho, e de um fundo binacional para estimular a atividade produtiva no Paraguai. O governo brasileiro também se propôs a dobrar a taxa de US$ 105 milhões paga anualmente pela cessão da energia não utilizada pelo Paraguai.



Depois disso, os dois governos ficaram de analisar as propostas e de realizar nova reunião depois do carnaval, mas isso não ocorreu. Nas últimas semanas, técnicos dos dois países intensificaram as negociações a fim de chegar a um acordo que seria anunciado pelos presidentes brasileiro e paraguaio durante a visita de Lugo a Brasília.



Hoje, apesar da falta de acordo, fontes diplomáticas garantiram que o encontro de hoje foi construtivo. As tratativas sobre Itaipu continuariam em jantar oferecido pelo presidente Lula ao líder paraguaio no Palácio da Alvorada. Ao sair do Itamaraty, Lugo falou que seu encontro com Lula foi “excelente” e manifestou otimismo quanto a um acordo sobre Itaipu.



Nesta sexta-feira (8), antes de embarcarem para Mato Grosso do Sul – onde fazem viagem inaugural do trem do Pantanal – os dois presidentes falarão com a imprensa na Base Aérea Militar de Brasília. Nenhum acordo, no entanto, deve ser anunciado durante a visita de Lugo ao Brasil.



Os 14 acordos já negociados devem ser firmados durante visita do presidente Lula ao Paraguai, dentro de um ou dois meses. Um deles prevê a cooperação do Brasil na criação de uma TV pública educativa no Paraguai.