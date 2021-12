Wallyson: agora tenho que 'matar um leão' por dia

Elpídio Júnior

Para Nilson Mário, ex-craque de futebol, conselheiro, pessoa que o acompanha desde sua chegada ao ABC, Wallyson, mesmo com a “explosão” segundo no Atlético do Paraná continua o mesmo menino simples, focado, e sem vaidades.“Ele não gosta de badalação, é da natureza dele. Na festa do título compareceu, ficou um tempoinho e já se recolheu, continua o mesmo atleta dedicado e simples que conheci quando chegou para o ABC ainda meio ‘bicho do mato’ e muito quieto”, disse.Nesta quarta-feira (6), Wallyson deverá estar em campo para enfrentar o Fenômeno Ronaldo. Ele não sorri, desconversa, mas parece que o craque corintiano andou fazendo alguns elogios ao seu futebol. Corinthians e Atlético/PR fazem a partida da volta em disputa da Copa do Basil, oitavas-de-finais, no Pacaembu.O garoto prodígio, revelado pelas categorias de base do ABC, falou com exclusividade ao portal Nominuto.com e deixou transparecer toda a felicidade que vive, sem, contudo, perder o foco e a humildade.- Estou muito feliz, pois fiquei sabendo que, além de ser escolhido revelação eu tive muitos votos para fazer parte da seleção do ano, e para quem jogou tão pouco como eu (Wallyson disputou apenas cinco partidas) é uma grande vitória. Tive até votos para ser escolhido craque da temporada, e isso é muito bom.– Não vou dizer que acreditava que isso pudesse acontecer tão rápido, mas mesmo nas horas mais difíceis nunca deixei de trabalhar duro, de me dedicar, pois sabia que um dia a oportunidade apareceria, assim como foi no meu comecinho no ABC.- Em primeiro lugar agradeço demais a Deus e à minha família, pois foi sempre meu apoio. Não posso esquecer todas as pessoas que foram importantes na minha carreira, como seu Flávio (Flávio Anselmo), seu Nilson (Nilson Mário), seu Judas (Judas Tadeu, presidente do ABC), seu Roberval (Roberval Davino, responsável pelo seu lançamento no ABC), a torcida do ABC, meus companheiros de clube e a grande oportunidade que seu Geninho me deu. E também não posso deixar de falar nessa torcida maravilhosa do Atlético que tem me incentivado bastante.– Se tiver sido verdade fico muito feliz (fala sorrindo e desconversando), pois Ronaldo é um dos jogadores em quem me espelhei sempre. Acho ele fora de série.Não, não (risos), mas a torcida tem me apoiado demais. Eu e o Raul e o Fransergio, já que somos os mais jovens, recebemos apoio importante. A torcida do Atlético é maravilhosa e não para de nos apoiar o tempo todo. Acho que por isso conseguimos chegar ao título e fizemos uma campanha tão boa.– Rapaz! Tenho que ‘matar um leão’ por dia. É que seu Nilson diz sempre, o passado vale muito pouco, você tem sempre que estar melhor a cada jogo, e é assim que eu pretendo me apresentar. Vou fazer de tudo para o Atlético brilhar na Série A, quem sabe até brigamos pelo título.- obrigado a você, valeu!