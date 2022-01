Atlético-GO vai estrear "remendado" contra o América Com três atletas recolhidos ao Departamento Médico, o técnico Mauro Fernandes precisou promover alguma mudanças no time.

O Atlético-GO - que estreia neste sábado (09) na Série B contra o América em pleno Machadão - amarga três desfalques. O técnico Mauro Fernandes - bem conhecido dos potiguares - não vai poder contar com o lateral Chiquinho e os meiocampistas Anailson e Elias, todos recolhidos ao Departamento Médico.



Chiquinho tem sentido dores no tendão do joelho direito; Anailson está se recuperando de fratura; e Elias anda se cuidando de uma lesão muscular.



Na lateral, Alysson assume a vaga de Chiquinho; no meio-campo, entram Weslley e Jair - se bem que, se fosse só do gosto do técnico, Elias entraria em campo sem direito a chorar: "Não é uma dorzinha que pode tirá-lo", cutucou Mauro, lembrando que ano passado, na Série C, o atleta Romeu jogou com a mão quebrada.



De quebra, foi conirmada a entada do atacante Marcão entre os "onze" - a única dúvida é sobre quem domará a dupla de ataque com o mesmo (as opções são André Leonel e Juninho). Assim, a formação mais provável para a partida deste sábado contra o América é esta - Márcio, Rafael Cruz, Gil, Jairo, Alysson; Jair, Pituca, Weslley, Lindomar; André Leonel e Marcão.