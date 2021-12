Ponte pune Leandrinho, André e Edilson por indisciplina Jogadores se envolveram em acidente e ainda apareceram para treinar sem nenhuma condição.

Os jogadores Leandrinho, André e Edilson foram punidos pela Associação Atlética Ponte Preta com multa e suspensão por tempo indeterminado, em virtude de comportamento inadequado apresentado pelo trio.



“A Ponte Preta é um clube sério que, assim como valoriza os bons jogadores, pune exemplarmente aqueles que se comportam de maneira equivocada. Nunca deixaríamos passar em branco o que eles fizeram e esperamos que a partir de agora aprendam com seus erros”, aponta o diretor de Futebol Oscar Sales Bueno Filho, o Dicá.



“Atleta tem que dar exemplo dentro e fora de campo e neste caso eles se equivocaram em ambas as esferas”, endossa o treinador Marco Aurélio Moreira.



Os erros do trio começaram na noite do sábado (2). Enquanto o time pontepretano voltava de Barueri com o título de Campeão do Interior, os três atletas – que estão em trabalho de recuperação por lesões no Departamento Médico alvinegro - se envolveram em um acidente no km 71 da Rodovia dos Bandeirantes.



Para completar o quadro, os três atletas apareceram no treino de domingo sem nenhuma condição de participar da atividade, visivelmente afetados pela "balada" da noite anterior.



O treinador e o diretor de futebol comunicaram o ocorrido a todo elenco hoje e deixaram claro que atitudes irresponsáveis e inadequadas não são nem serão admitidas. O volante Deda, resumindo o pensamento do elenco, declarou apoio à decisão.



“A Ponte paga nossos salários, nos dá condições de trabalhar e expor nosso trabalho, é um time de grande tradição. O mínimo que nós, jogadores, podemos fazer é respeitar a entidade e tenho certeza que os colegas entendem que erraram e não farão mais isso”.