Governadora adia viagem à Bahia Wilma de Faria só deverá seguir para Salvador na manhã desta terça-feira (24), quando o presidente Lula chegará à capital baiana.

A governadora Wilma de Faria adiou para amanhã (24) a ida à Bahia. A agenda da governadora previa a participação, junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em eventos na capital Salvador, já na tarde de hoje. Porém, ele anunciou que só estará na cidade nesta terça-feira.



A solenidade de amanhã, marcada para as 9h30 da manhã, será a assinatura do "Compromisso pela Diminuição das Desigualdades Regionais". Hoje, seria realizada a cerimônia de anúncio dos Novos Territórios da Cidadania e de ações do programa em 2009.



Porém, todos os eventos deverão ser reunidos na manhã desta terça-feira. Além do presidente Lula, deve chegar à capital baiana o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel.



Já se encontram em Salvador o secretário de Agricultura do RN, Francisco das Chagas Azevedo, além de representantes da Emater.