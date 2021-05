Micarla prorroga por mais 90 dias estado de calamidade na saúde

Júlio Pinheiro Prefeita estende prazo de estado de calamidade pública

Natal está em estado de calamidade pública na saúde desde o dia 7 de janeiro passado. A decisão pela decretação da calamidade havia sido tomada pela prefeita Micarla de Sousa e pelo então secretário Municipal de Saúde (SMS), médico Levi Jales, que já deixou a pasta.“Encontramos um déficit de aproximadamente 200 médicos na rede de saúde de Natal, por isso teremos que agir de forma emergencial”, disse Micarla, à época da decretação.Desde então a Prefeitura passou a contratar provisoriamente médicos para suprir as necessidades do Programa Saúde da Família (PSF) e unidades municipais de saúde.As contratações emergenciais só devem ser encerradas após a realização de um concurso público. A expectativa é de que com a contratação permanente dos médicos as necessidades do município sejam supridas.