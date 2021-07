Líder da prefeita confirma que várias emendas serão apresentadas à reforma

Elpídio Júnior Enildo Alves: limite para aprovação da reforma é dia 23 de abril.

Com a primeira votação prevista para a quinta-feira (16), a reforma administrativa só deverá receber emendas a partir da sexta-feira (17), quando os parlamentares vão começar a debater sobre as possíveis alterações na proposta. Segundo Enildo Alves, os vereadores já têm várias propostas para apresentar.“Estou sentindo que teremos muitas emendas. Vamos ver com o presidente como vamos organizar a apresentação das propostas, porque pode haver emendas de conteúdo idêntico e podemos retirá-las consensualmente”, explicou.Ainda de acordo com o líder da prefeita, na quarta-feira (22), quando está previsto que ocorra a segunda votação da reforma, o secretário Roberto Lima estará na Câmara para tirar possíveis dúvidas sobre o projeto. “Queremos que a aprovação ocorra já na quarta-feira, até a quinta-feira (23), no máximo”, disse Enildo.Os parlamentares de oposição à atual administração estão inseguros com relação ao conteúdo da reforma administrativa. Prevista para ser lida nesta terça-feira (14), a matéria não teria chegado à CMN. Os quatro parlamentares que não pertencem à bancada de Micarla de Sousa não sabem se a proposta será enviada com as modificações, em forma de um novo projeto, ou se será enviado como substitutivo.