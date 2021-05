Governadora confirma ida ao velório do ex-deputado Leônidas Ferreira

Alex de Souza Governadora Wilma, no momento em que chegava para o velório do ex-deputado

Wilma de Faria ressaltou as qualidades do ex-deputado.“Leônidas Ferreira deve ser visto sob dois aspectos: era um ser humano na essência da palavra porque, apesar de firme em suas convicções, era de extrema doçura e pregava sempre a conciliação”.Para ela, o ex-deputado sempre respeitou as pessoas. “Nunca vi Leônidas tratar mal nenhum servidor, por menor que fosse seu cargo ou se fosse adversário político”.Segundo Wilma de Faria, como homem público, ele prestou serviços relevantes ao Rio Grande do Norte.“Era um idealista da saúde, um sanitarista competente, que auxiliou os governos de Lavoisier Maia e José Agripino. Ele entra para a história como o homem que implantou com muito amor a municipalização dos serviços de saúde na nossa capital. Ainda tinha muito a oferecer ao RN”.A assessoria da governadora confirmou que ela hoje à tarde irá ao velório e sepultamento de Leônidas Ferreira.O corpo está sendo velado no cemitério Morada da Paz, em Emaús. O enterro será às 16h, no mesmo local.