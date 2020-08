Criação da Secretaria da Mulher aguarda por decisão da prefeita

Elpídio Júnior Vereadora aposta na sensibilidade da prefeita de Natal para aprovação da Secretaria Municipal da Mulher.

“Estamos correndo contra o tempo para que a proposta seja incluída na reforma administrativa. Vimos que não há um órgão específico para tratar das políticas publicas relacionadas ao público feminino nas diversas áreas.Atualmente, existem os Conselhos da mulher, a Coordenadoria em Defesa da Mulher e a Casa de Abrigo mantida por meio de doações e que recebe recursos também da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Mas nada específico que atenda todas as necessidades do público feminino”, explicou sargento Regina.No município de Londrina, no Paraná, desde 1997 foi criada uma secretaria específica para a mulher, o órgão é considerado modelo no atendimento as mulheres.“Podemos observar o quanto a pasta é importante para acolher o público feminino da cidade. Baseado no exemplo de Londrina, pioneira no país na criação da pasta, elaboramos um projeto completo, incluindo programas, cargos técnicos, organograma geral e dotação orçamentária para a secretaria”, ressaltou ela.Segundo a parlamentar foi observado que as mulheres que eram vítimas de violência enfrentavam dificuldades para conseguir um novo emprego. “Na secretaria iremos oferecer capacitação as mulheres em áreas distintas, não só aquelas relacionadas ao publico feminino, mas de acordo com a necessidade do mercado de trabalho. Já temos vários programas elaborados, incluindo atendimento psicológico, pedagógico e assistência social, incluindo atenção aos filhos das vítimas da violência”, informou Mary Regina.Na próxima segunda-feira (9), a Câmara Municipal de Natal deve assinar um novo requerimento de apoio à criação da Secretaria da Mulher. “Agora vamos aguardar a prefeita Micarla de Sousa para a audiência e apelar pela sensibilidade da gestora que acredito que deverá incluir a nova pasta no projeto da reforma administrativa”, finalizou.