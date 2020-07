Em jogo emocionante, ASSU empata e conquista 1º turno do Estadual

Fotos: Alcivan Costa/Gazeta do Oeste

Leandro Mineiro e Luciano Paraíba marcaram para o ASSU enquanto Hamilton e Binha fizeram os gols do Santa Cruz. Com o resultado, além do título do primeiro turno, o Camaleão do Vale assegurou uma das vagas na Copa do Brasil, em 2010.O jogo começou com muita chuva em Assu, mas isso não diminuiu a vontade das duas equipes que começaram o jogo buscando o ataque. Mesmo com a vantagem do empate, foi o ASSU quem tomou a iniciativa e aos 8 minutos Leandro Mineiro fez boa jogada e bateu no canto para grande defesa de Eridelson, que colocou para escanteio.A pressão do ASSU contrastava com alguns lances fortuitos do Santa Cruz no ataque. Em um deles, Hamilton bateu cruzado e a bola desviou na zaga assuense. Aos 20 minutos, o artilheiro do Vale abriu o placar.Leandro Mineiro recebeu bom passe pela direita, invadiu a área e bateu no canto do goleiro do Santa Cruz. Os jogadores da equipe do Inharé reclamaram de impedimento no lance, mas a arbitragem validou o gol.O gol "incendiou" o jogo e o ASSU partiu em busca de ampliar o marcador. Contudo, o Santa Cruz mostrou que estava vivo no jogo e sete minutos depois empatou o placar. Kel cobrou falta na área, Rogério Baiano tentou alcançar e a bola sobra para Hamilton - dentro da pequena área - completar para o fundo do gol.Aos 38 minutos, o goleiro do Santa Cruz contou com a sorte após chute de Marcelo Assuense, que desviou na zaga e deixou Eridelson no contrapé. A bola saiu perto da trave em escanteio e o primeiro tempo ficou no empate.O segundo tempo veio com uma trégua da chuva e logo no primeiro minuto o Santa Cruz assustou em cobrança de falta vinda da intermediária, que passou com perigo ao gol do ASSU. Depois disso, o jogo ficou truncado e com muitas faltas.Outro lance de perigo aconteceu aos 27 minutos quando Leandro Safira, que entrou no segundo tempo, teve boa chance, mas bateu fraco para defesa de Eridelson. No minuto seguinte, outra oportunidade e Jandir cabeceia para fora do gol. A partida voltou a ficar truncada e os técnicos resolveram fazer substituições.Os minutos finais foram emocionantes. Aos 47 minutos, aproveitando que o time do Santa Cruz precisava da vitória e subiu com todos ao ataque, Luciano Paraíba recebeu passe sozinho, passou pelo goleiro e bateu devagar para o gol. Já comemorando o título, o ASSU sofreu o gol de empate no minuto seguinte quando Binha aproveitou bola sobrada na área e deixou o jogo igual.Entretando, não havia mais tempo e o árbitro encerrou a partida que deu o título do primeiro turno ao ASSU. Agora, as duas equipes voltam suas atenções para o segunto turno do campeonato, que coincidência ou não, reservou ASSU e Santa Cruz para a primeira rodada, no domingo (8).