RN tem mais de R$ 1, 5 bilhão em obras do PAC Diretor do Dnocs, Elias Fernandes, afirma que as obras estão garantidas e apresenta projetos para o Rio Grande do Norte.

O diretor do Departamento de Obras Contra a Seca – Dnocs, Elias Fernandes, foi o entrevistado do Política RN desta segunda-feira (16) e apresentou orçamento para os projetos do Rio Grande do Norte que somam um investimento de R$ 1, 5 bilhão.



Segundo ele, as obras do Estado no Baixo Assú, com dimensão avaliada em 9 mil hectares, irá gerar empregos. “Para cada hectare irrigado, serão 20 pessoas trabalhando diretamente”, afirma.



Os projetos demoram cerca de 3 anos, mas a primeira etapa custará 90 milhões. “Os maiores investimentos são na infra-estrutura, com construção das estações de bombeamento, subestação elétrica e investimento de base”, declara Elias.



Sobre a transposição do Rio São Francisco, Elias afirmou ser um projeto viável e em pleno andamento. “As desapropriações do eixo leste, que compreende a Paraíba e Pernambuco deverá estar concluído no final de 2010. E o eixo norte, formado pelo Ceará, Rio Grande do Norte e parte da Paraíba, deve estar 70% pronto até o final do mandato de Lula”.



Ele lembra que o Dnocs é responsável por todas as desapropriações do eixo norte e está em andamento. “Nossos técnicos estão visitando as áreas próximas ao rio e negociando a compra das propriedades”, garante.



Os projetos de piscicultura também foram comentados. “O cultivo de tilápias aumentou muito nos últimos anos. “Hoje o carro chefe da piscicultura do Estado é a criação de tilápia. Nossos técnicos foram a Tailândia e aprenderam as melhores formas de cultivo, que serão implantadas no Nordeste do Brasil”, afirma.



Além das novas técnicas, Elias falou sobre o centro de pesquisa na área de peixes e camarão em busca de melhorias no cultivo dos peixes. “Estamos pesquisando os motivos da mortalidade dos pitus em rios para tentar criá-los em cativeiro”.