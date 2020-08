Presidente da Legislativo potiguar quer mais propostas dos deputados

Vlademir Alexandre Robinson Faria promete uma Assembleia mais propositiva

Uma das novidades já começa a ser colocada em prática na próxima segunda-feira (9). O Instituto do Legislativo Potiguar que vai oferecer cursos de qualificação para funcionários e as pessoas interessadas em possuir um curso técnico para ingressar no mercado de trabalho.Ainda na segunda-feira, o presidente da AL-RN terá uma reunião com os representantes dos municípios da região metropolitana de Natal para tratar do assunto. “Nós vamos propor parcerias para promover esses cursos. Queremos atuar dentro e fora da Assembleia”.Os cursos, que ainda não foram divulgados, serão escolhidos de acordo com a necessidade do mercado.“Não vamos ficar com aquele feijão com arroz dos demais legislativos, que fazem aquelas escolas tradicionais e, no final, não somam nada para sociedade. O nosso terá um perfil muito mais ousado, muito mais moderno. Vamos adequar esses cursos a mão de obra que está faltando hoje no mercado de Natal e do Rio Grande do Norte”, ressaltou Robinson Faria.