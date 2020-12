José Dias ironiza posição de Nélter Queiroz

Vlademir Alexandre José Dias segue firme na liderança do PMDB.

Após garantir José Dias que não renunciaria à liderança do PMDB na AL, que conta também com os deputados Walter Alves e Poti Júnior, Nélter afirmou que iria cobrar que todas as decisões do PMDB enquanto bancada fossem discutidas com todos os parlamentares do partido. Porém, Dias não está dando muito crédito ao correligionário.Em entrevista ao Jornal do Dia, da TV Ponta Negra, nesta quarta-feira (18), José Dias ironizou o fato do deputado Nélter Queiroz, mesmo sendo peemedebista, apoiar a governadora Wilma de Faria. “O deputado Nélter será ouvido quanto a isso (liderança) quando deixar de votar em Wilma”, ironizou o parlamentar.No entendimento de José Dias, o posicionamento de todos os parlamentares da legenda deveria ser o de oposição à administração estadual. “Foi onde o povo nos colocou”, afirmou.