Tempo Real - ABC e América

Fotos: Vlademir Alexandre

João Paulo domina pela direita, tenta o cruzamento na área e é fim de jogo.Falta! Berg comete falta em cima de Paraná.Rogério prende pelo meio e toca com Sandro. O jogador passou para Erandyr e no lançamento para Paraná, a bola sobra livre para Rodolfo.Lateral pela direita com o ABC. O atacante encara Berg e consegue um novo lateral.João Paulo recebe cartão amarelo por reclamação.Ivan se adianta a zaga americana e o jogo parado.Sandro levanta na área e Paraná,sozinho, chuta de primeira efura o lance.Alison derruba Paraná pelo lado direito. Na paralisação, João Paulo entra campo no lugar de Macaíba.Carlos Alberto carrega pela direita em cima de Sandro. O jogador do ABC consegue a posse e inicia contra-golpe com Simão.João Paulo, camisa 18, vai entrar em campo pelo lado do ABC.Paulinho Macaíba deixa o campo.Ivan domina pela esquerda, toca com Paraná. No bate-bola dentro da área, os jogadores do ABC reclamam de toque de mão dentro da área.Paraná toca com Rogério e Marcelinho chega trombando em cima do jogador do alvinegro.Carlos Alberto cruzou na área e Lúcio, sem marcação, mete a cabeça na bola. Ela segue pela linha de fundo.Carlos Alberto cobra bem e Ranieire tirou com tapinha. O jogo segue 0 a 0.Gaúcho derruba Berg na entrada da grande área.Carlos Alberto inicia jogada com Fred, manda com Gasparino. Posse de bola americana.Marcos Paraná, no seu primeiro lance na patida, toca com Simão que bate com perigo para o gol de Rodolfo.Marcos Paraná entra em campo pelo time do ABC.Ivan tenta a jogada pela direita, mas perde a bola. Berg retoma a bola, toca com Lúcio e Fabiano consegue interceptar a jogada.Lúcio ganhou de Gaúcho e bate sem ângulo. Apenas tiro de meta para o ABC. Jogo segue 0 a 0.Gasparino faz cruzamento na área e Ben-Hur sobe para tirar da área.Fred vem peleo meio e toca com Lúcio. Cleisson recebe pela ponta esquerda. Lance sem perigo e posse de bola para o ABC.Escanteio para o ABC. Gabriel vai para a bola, levanta na área e Alison tira de cabeça da área. Em umnovo cruzamento, Alison toca pela linha lateral.Escanteio para o América. Carlos Alberto bate mal na bola.Carlos Alberto toca com Lúcio, ganha de Rogério, mas em uma nova investida, o jogador do ABC toca para lateral. Posse de bola americana.Alison faz falta em cima de Sandro. O jogador vai levantar a bola na área do América.Ivan entra no campo no lugar de Beto.Berg cobra a bola na área, mas o árbitro para a jogada. A bola passou por trás do gol.Thiago Gasparino faz o lançamento para Lúcio. Berg e Gaúcho disputam a bola e é apenas escanteio para o América.Erandyr tocou com Sandro que passou pra Beto. O jogador toca fraco contra o gol de Rodolfo.Rinaldo deixa o gramado para a entrada de BergErandyr carrega a bola pelo campo de ataque. Na sequência, Alison leva ao chão o jogador alvinegro.Gaúcho tabelou com Ben-Hur e tocou com Erandyr. Simão fica com a bola, segui pelo meio mas cortado pela zaga americana.Rinaldo foi lançado na área, mas é pego em situação irregular.Pela ponta esquerda, agora o ABC pressionado o América.Thiago Gasparino abre pela esquerda com Cleisson. Pressionado ele toca com Rodolfo que manda ocm Fred. O América segue tocando bola no meio.Reinicia o jogo no Frasqueirão. 0 a 0 no segundo clássico entre os dois clubes em 2009.Sem perigo, Lúcio tenta surpreender pela esquerda e chuta distante do gol de Raniere.Lúcio domina e faz o giro pela esquerda. Passou pra RInaldo e recomeça a jogada com Fred.Simão, pelo lado direito, chuta para fora, O jogador estava dentro da grande área.Erandyr recebe o primeiro cartão da partida.Sandro toca no meio com Erandyr, toca com Fabiano, voltou com Erandyr qe abre com Macaíba. Thiago Gasparino retoma a bola e toca com Rinaldo. Simão chega no lance e sofre falta do jogador rubro.Fabiano toca com Erandyr, livrou de Gasparino e chega para Simão. O jogador não consegue reter a bola e a posse fica com o arqueiro rubro, Rodolfo.Diego toca com Carlos Alberto, parte para cima de Ben-Hur e toca com Alexandre. O jogador derruba Beto, do ABC.Fabiano rola com Erandyr. Sandro recebe da direita, escapa de Cleisson, mas não de Alexandre. Lúcio segura a bola, Ben-Hur chega na marcação, e o capitão alvinegro recebe falta do jogador americano.Depois da cobrança, Adalberto tira da área, toca com Carlos Alberto, passou por Gaúcho, toca com Alison mas Gaúcho corta o lance no ataque.Pela direita com Simão, o jogador tenta jogar com Gabriel, mas Fred toma a bolae toca com Alexandre. Bola prensada e escanteio para o ABC.Simão, em boa jogada, livra de Gasparino e chutou com formça contra a meta de Rodolfo. OUtra boa defesa do goleiro.Gabriel toca com Fabiano. Simão recebe a bola, volta a bola com Ben-Hur. Beto toca com Rogério que segue em direção ao gol.! Thiago Gasparino recebeu a pelota emsituação irregular. POsse de bola para o ABC.Cobrança de falta perigosa. Gabriel solta um forte chute no travessão. Gaúcho de cabeça tenta o rebote e a bola sai pela linha de fundo.Rogério puxa a camisa de Rinaldo e a partida é parada. Jogo continua 0 a 0.Beto levantou na boca do gol, Fred afasta de cabeça. Carlos Alberto perde a bola que sai pela lateral.Erandyr tabela com Simão. Alison acaba por cometer falta em cima de Simão. Beto vai para a cobrança.Lúcio subiu na área para tentar acertar o cruzamento e Raniere, atento, fica com a bola.Erandyr rola com Gabriel, pedalou pra cima de Alison. O jogo recomeça com Fabiano. Erandyr toca a bola que chuta fraco em cima de Fred.Simão toca com Gabriel, sobra para Adalberto e, na volta, Simão rasga com chutão para lateral.Cleisson cruzou pela esquerda e Lúcio toca de cabeça. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o ABC.Adalberto acaba colocando a mão na bola e o árbitro paralisa a jogada.ABC domina na direita com Simão, enfiou para Gabriel, mas a bola corre mais que o jogador.América carrega bola com Alison, livra de Rogério e de Erandyr. No entanto, o ABC retoma a posse de bola próximo a grnade área.Na bobeira do jogador Alison, Simão tenta uma nova investida. Novo escanteio para o ABC.Pela direita, Gabriel recebeu pela direita e soltouuma bomba no canto esquerdo de Rodolfo. O goleiro fez boa defesa e tocou para escanteio.Adalberto toca com Alison,mas a bola é interceptada por Erandyr, Pela ponta esquera, o árbitro apontou falta em Cleisson.Jogo paralisado. Enquanto Júlio Terceiro é atendido, Alison, camisa 16, entra em campo para substiui o jogador.Após disputa de bola com Gaúcho, Júlio Terceiro sai do jogo com dores no joelho. Alexandre toca a bola para lateral para o atendimento do jogador.Pelo lado do alvinegro, Gaúcho inicia jogada atrás, armando jogada. Simão recebe a bola, parte pra cima de Thiago Gasparino e atira contra a meta de Rodolfo. Apenas tiro de meta.Carlos Alberto toca com Terceiro, liga com Adalberto que passa pra Rinaldo. O jogador perde a bola para a zaga alvinegra.Carlos Alberto cobrta a falta e Erandyr tira de cabeça da área. A bola sobra com Alexandre que toca com Diego. O jogador é derrubado por Rogério.Júlio Terceiro toca com Alexandre que acaba sofrendo falta. Gabriel chegou trombando com o jogador do América.Tem iníco a partida. No primeiro lance do jogo, Simão tenta surpreender a zaga americana no movimento inicial da partida.