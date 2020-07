Técnico Tita treina pensando na estreia contra o Confiança O América vai cauteloso para Segipe, pois acredita que o Confiança vai tentar fazer resultado.

Logo após o treino deste sábado, o técnico Tita falou sobre a sua expectativa para o jogo da próxima quarta-feira contra o Confiança, em Aracaju/SE, que marca a estréia do América na Copa do Brasil-09.



O time volta a campo nesta segunda-feira para trabalhar em dois turnos, visando começar bem a competição que é tratada com prioridade pela comissão técnica e diretoria do clube.



“A nossa expectativa é a melhor possível. É um jogo importante, na casa do adversário, um jogo de cento e oitenta minutos. Eles vão querer fazer o resultado, já que o segundo o jogo é em Natal. Vamos jogar com atenção e entrar ligado”, disse Tita.



Para não ser pego de surpresa, o técnico americano tem observado o time do Confiança no campeonato sergipano. “Estou acompanhando o time deles, que faz uma boa campanha, apesar de ter perdido para o São Domingo na última rodada. O poder ofensivo é muito bom e a defesa é segura”, comentou.