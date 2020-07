Assu e Santa Cruz empatam no primeiro tempo Debaixo de muita chuva, equipes fazem partida equilibrada no Vale do Açu e ficam no 1 a 1; Leandro Mineiro fez para o Assu e Hamilton, do Santa, empatou.

Muita água e equilíbrio na primeira metade da decisão do primeiro turno do campeonato estadual. Em Assu, a equipe da casa e o Santa Cruz ficam no 1 a 1, resultado que, se mantido, dará o título ao Assu. Leandro Mineiro marcou para a equipe local, enquanto Hamilton descontou para o Santa Cruz.



Começando com o domínio da partida, o Assu logo balançou a rede do goleiro Eridelson. Leandro Mineiro recebeu belo passe pela direita do ataque e bateu ao lado direito do goleiro da equipe do Trairi. A zaga do Santa Cruz pediu impedimento, mas nada foi marcado.



Sem se abater, o Santa Cruz foi com tudo em busca do empate. Aos 27, Kel cruza na área assuense e Hamilton, dentro da pequena área, aproveita para igualar o marcador.



O Assu esteve ligeiramente superior ao Santa Cruz durante o restante do primeiro tempo, mas não conseguiu voltar à frente do placar.



Para o segundo tempo, a obrigação de correr atrás do resultado é do Santa Cruz, que só é campeão com uma vitória. O Assu, que conseguiu finalizar o primeiro turno com a melhor campanha, precisa apenas manter o empate para vencer o primeiro turno e se garantir na final do campeonato estadual, na Copa do Brasil de 2010 e na série D deste ano.