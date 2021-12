Ministro Geddel Vieira chega ao RN nesta quarta-feira

Foto: Valter Campanato/ABr

O ministro desembarca no aeroporto Internacional Augusto Severo às 9h30 e, em seguida, fará um sobrevoo no Vale do Assu para acompanhar as áreas afetadas pelas enchentes.Às 10h, o ministro participa de reunião no Batalhão da Polícia Militar, em Assu, com fruticultores e carcinicultores. Após a reunião, concede entrevista coletiva à imprensa, em Assu.A antecipação da visita do ministro foi a pedido da governadora Wilma de Faria e do deputado federal Henrique Alves. A governadora aproveitará a oportunidade para pedir ajuda do governo federal ao estado, mas os recursos pedidos ainda não foram estimados.