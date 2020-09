"Peneirões" para as bases do ABC mudam de data Por conta da grande procura na segunda (09), foi preciso transferir tudo para os sábados.

Os "peneirões" para as bases do ABC - para preencher vagas às equipes Sub-15 e Sub-18 - tiveram que mudar de data por conta da grande procura no CT José Nilson de Sá, o "CT das Bases", ontem (09) à tarde.



Por conta da necessidade de priorizar os jovens atetas que já estão nas duas categorias - que precisam iniciar de pronto os treinamentos visando os respectivos Estaduais - a comissão técnica das categorias de base do clube alvinegro decidiu transferir as avaliações previstas para amanhã (11) e sexta-feira (13) para os sábados, a começar do próximo dia 14.



Neste primeiro sábado, o "peneirão" será apenas para a categoria Sub-15 (atletas nascidos entre os anos de 1994 e 1996); no dia 21, é a vez da categoria Sub-18 (nascidos entre 1991 e 1993).



As avaliações começarão às 8h; os interessados devem se fazer presentes com meia hora de antecedência, trazendo seu próprio material esportivo (calção, chuteiras e meiões).