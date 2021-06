Fluxo de turistas no RN aumenta na Semana Santa Rio Grande do Norte é o segundo destino mais procurado nessa época do ano, por causa do clima e dos incentivos das agências.

Turistas de todo o Brasil chegarão em Natal nos próximos dias para o feriado da Semana Santa, e os principais atores do cenário — as agências de viagens, as empresas de aviação, os hotéis, pousadas, os bares e restaurantes — já estão prontos para receber os visitantes.



Segundo a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV RN, Ana Carolina Costa, Natal é o segundo maior destino do Brasil e deve receber muitos turistas essa semana. “Com o feriado, o fluxo de pessoas aumenta, com programação de vôos extras e reforço na estrutura turística dos principais lugares”, diz.



Ela explica que a procura por Natal deve-se a fatores como o clima (quente) e dos pacotes estimulados pelas agências de turismo. “Em outras regiões nessa época do ano está frio e em Natal, quente”, lembra.



As praias do litoral norte e sul estão entre os passeios mais procurados, além do turismo gastronômico e as praias mais distantes, como Pipa, destino tradicional desse período.



Além disso, Ana Carolina Costa destaca o trabalho das agências no lembrete aos clientes dos pacotes promocionais. “As agências oferecem Natal na Semana Santa aos clientes de todo o Brasil”, afirma.