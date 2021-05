Potyguar reassume a liderança do Estadual

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 Potyguar 15 8 4 3 1 17 10 7 62,50% 2 ABC 15 8 4 3 1 11 8 3 62,50% 3 Santa Cruz 11 8 3 2 3 13 14 -1 45,83% 4 ASSU 9 8 3 0 5 15 16 -1 37,50% 5 Baraúnas 7 8 1 4 3 9 13 -4 29,17% 6 América 7 8 1 4 3 10 14 -4 29,17%

Estatísticas

Últimos jogos

Próximos jogos

Artilharia

A oitava rodada do segundo turno do Estadual começou a definir para valer a situação das equipes participantes. O Potyguar, com a vitória em casa por 3 a 1, não apenas quebrou a invencibilidade do ABC - foi a primeira derrota do alvinegro no turno - como voltou à liderança, ainda que pelos critérios de desempate (tem mais gols marcados que o ABC).No meio da tabela, a vitória do Santa Cruz sobre o América fez o "Tricolor do Inharé" entrar na briga por um lugar na final do turno (agora o time, que na próxima rodada recebe em casa o Potyguar, tem 11 pontos e pode chegar a 17) - já o time rubro está eliminado da disputa por um lugar na final: com 7 pontos, só pode chegar a 13, e os dois primeiros colocados têm 15.Outro eliminado por conta é o Baraúnas, que com a derrota para o ASSU em casa pela contagem mínima (1 a zero, gol de Marcelo Assu) ficou com 7 pontos e está na mesma situação do América; já o ASSU tem chance (ainda que muito pouca) de alcançar um lugar na final do turno - precisa vencer (e quanto mais gols melhor) os jogos que restam e torcer para ABC, Potyguar e Santa Cruz "estacarem".Eis os números do Estadual após a oitava rodada:75 gols24 jogos3,13 gols/jogo05.04Potyguar 3 x 1 ABCAmérica 1 x 3 Santa CruzBaraúnas 0 x 1 ASSU12.04ABC x BaraúnasSanta Cruz x PotyguarASSU x América13 golsLúcio Curió (América)10 golsMaurício Pantera (Baraúnas)8 golsQuirino (Potyguar)