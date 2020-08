Homem é executado na frente da mãe na zona Norte Dois criminosos invadiram uma casa no bairro de Nossa Senhora da Apresentação na noite desta terça-feira e executaram um homem com vários tiros.

Um homem ainda não identificado foi executado com vários disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (3) dentro da casa dele e na frente da mãe. O crime foi cometido na rua Sampaio Correia, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação.



Segundo informações que a mãe da vítima, Maria Madalena, repassou para a polícia, por volta das 19h20 dois homens invadiram a casa dela e começaram a atirar contra o filho. Os criminosos fugiram logo em seguida e a vítima morreu no local.



“Não temos a identificação da vítima porque só fazemos o registro com algum documento oficial. Como a mãe dele não tinha nenhum em mãos e estava muito nervosa por ter presenciado a execução do próprio filho, ele foi levado para o Itep sem identificação”, explicou uma policial.



Maria Madalena não soube informar à polícia qual teria sido o motivo do assassinato. Os criminosos não foram identificados e continuam foragidos. O sepultamento da vítima deve ocorrer nesta quarta-feira (4) e o crime será investigado pela Polícia Civil.