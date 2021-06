Polícia registra cinco assassinatos durante a operação Semana Santa

Segundo o coronel Araújo, o único dado de chamou a atenção negativamente foi o aumento do número de homicídios em relação a 2008. “Ano passado foram três assassinatos registrados na Grande Natal, e este ano foram cinco”, disse o comandante.Desses homicídios, três foram em Natal e os outros dois em Extremoz. “Vale lembrar que não registrávamos assassinatos na Grande Natal havia quatro dias. Agora cabe à Polícia Civil investigar esses crimes”, frisou. Um suspeito d éter cometido um duplo assassinato em Extremoz já está detido.Ao todo, a PM deteve 11 pessoas durante o feriado. Dez armas foram apreendidas nesse período, inclusive uma espingarda.O saldo positivo, na avaliação do coronel Araújo, foi em relação ao fato de não ter sido registrado assaltos a casas de praia na Semana Santa. “Havia muita gente nas praias devido ao feriadão e não registramos nenhuma ocorrência. Além disso, tivemos dois grandes eventos nesse período, que foi um show evangélico no sábado e um jogo do ABC no domingo, mas também nada de mais foi registrado”, concluiu.