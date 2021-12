Larissa Rosado cobra mobilização nacional para alagamentos no estado

Arquivo Larissa Rosado vai discutir ações para amenizar problemas de alagamentos em Mossoró.

Componente da bancada governista, Larissa Rosado já teve encontro com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda, para ter informações acerca das ações que serão tomadas peço Governo. Segundo a parlamentar, o Executivo já está trabalhando nas medidas emergenciais à população afetada peças chuvas, como envio de alimentos, roupas e material de higiene.“Vamos cobrar do Governo do Estado para que essas ações sejam tomadas com a maior celeridade possível. Sabemos que em Mossoró já há um número de desabrigados superior a 900 pessoas, e sabemos que muitas pessoas sequer procuram a Defesa Civil por ficarem em casa de parentes ou de amigos. Como o número é grande, temos que buscar desde já medidas para amenizar a situação”, disse Larissa Rosado.Além das ações do Governo do Estado, a deputada também lembra a necessidade de que o Governo Federal, ao contrário do que fez no ano passado, atente para o Rio Grande do Norte como fez com Santa Catarina, que também teve problemas de temporais em 2008. Para Larissa, os potiguares precisavam mais de atenção e apoio do que o estado do sul do país.“Santa Catarina, que é um estado muito mais rico do que o nosso, teve toda a atenção da mídia, da sociedade e do Governo Federal. É necessário que o Rio Grande do Norte receba o mesmo apoio neste ano”, disse a deputada.Ainda de acordo com a deputada, os parlamentares deverão se reunir para tratar de ações que a Assembleia Legislativa pode tomar para contribuir com a melhoria da situação nas regiões alagadas. De acordo com a parlamentar, o mutirão realizado em 2008 para arrecadar alimentos poderá, mais uma vez, ser organizado pelo poder Legislativo.Depois de visitar áreas alagadas em Mossoró, Larissa Rosado também acredita que os problemas do rio Mossoró também contribuem para a atual situação de alagamento da cidade. Para a deputada, é necessário um trabalho “no que diz respeito à dragagem do rio e trabalho de desassoreamento”.“Se houvesse um maior cuidado com o rio Mossoró, a situação estaria bem melhor e a população ribeirinha não teria que deixar suas casas”, declarou a parlamentar.