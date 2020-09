Ex-prefeito de São Vicente é condenado por improbidade administrativa Também foi condenado o ex-secretário de Finanças, José Osman Fernandes. Os dois réus estão obrigados a ressarcir os cofres públicos em R$ 107.851,83.

O ex-prefeito de São Vicente, Ademar Rodrigues de Araújo, e o ex-secretário de Finanças, José Osman Fernandes, foram condenados por improbidade administrativa devido a fraudes em processos licitatórios.



A decisão é do juiz federal Jailsom Leandro de Sousa, da 9ª Vara Federal, subseção de Caicó. Os dois réus estão obrigados a ressarcir os cofres públicos em R$ 107.851,83, estão com os direitos políticos suspensos por dez anos e ficam proibidos de contratar com o Poder Publico ou receber benefícios fiscais também pelo período de dez anos.



No caso do ex-secretário José Osman Fernandes, ele também perdeu o cargo de servidor público municipal.



"Constato, com base nas provas coletadas, que as licitações para a contratação das obras objetos dos convênios nº 1454/97 e nº 740/97 constituíram verdadeiras simulações, realizadas apenas para dar aparência de legalidade às contratações da empresa LC Empreendimentos Ltda", escreveu, na decisão, o juiz federal Jailsom Leandro.



Inclusive, na sentença, ele destacou o depoimento do proprietário da empresa LC Empreendimentos, Francisco Figueiredo, à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Vicente.



Nele, o empresário confirma que recebeu as quantias de R$ 44.000, referentes à obra de ampliação do Centro de Saúde, e de R$ 77.500, referentes à construção das 31 casas, e que devolveu ao ex-secretário de Finanças José Osman as quantias de R$ 40.480 e R$ 71.300 (retendo para si, portanto, R$ 3.520 e R$ 6.200, respectivamente), ficando o então secretário “responsável pela realização das obras e pelo pagamento dos impostos devidos”.



O Juiz Jailsom Leandro observou ainda a estranha rapidez com que ocorreu o processo licitatório para construção de 31 casas populares. “O procedimento de licitação para a construção de 31 casas ocorreu com uma celeridade impressionante (a autorização de abertura da licitação e o lançamento do edital ocorreram em 18 de junho de 1998 e todos os demais atos deram-se em um único dia, 26 de junho de 1998: ata de apuração, renúncia a recurso, parecer de assessor jurídico, adjudicação e homologação)”, destacou.



O magistrado ressaltou que as licitações eram meramente uma formalidade. “As licitações foram meras simulações para dar aparência de legalidade à contratação da empresa LC Empreendimentos e ao gasto do dinheiro oriundo dos convênios federais”, escreveu na sentença.