Audiência pública na Câmara debaterá rumos do turismo em Natal

Elpídio Júnior Júlia Arruda: Natal precisa ser melhor divulgada no país.

“Queremos apontar quais os investimentos urgentes e de longo prazo necessários para o setor”, informou a vereadora Júlia Arruda (PSB), propositora da audiência.De acordo com a vereadora, a divulgação em outros estados está aquém do que seria necessário para uma cidade com o porte turístico de Natal. Ela espera sair do encontro com novas propostas e encaminhá-las à prefeitura.