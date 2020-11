Maresia define equipe brasileira no mundial Primeira etapa do campeonato aconteceu na praia de Taíba neste fim de semana. Foram selecionados seis atletas que vão para o Equador em abril.

Estão preenchidas as últimas seis vagas que restavam para os atletas da equipe Brasileira no mundial de surf amador, que acontece em abril no Equador. A definição chega após três dias de muitas ondas na praia de Taíba, localizada no município de São Gonçalo e distante cerca de 65 quilômetros de Fortaleza.



Foi a primeira etapa do ano do Circuito Maresia Brasileiro de Surf Amador, que terá mais três etapas ao longo deste ano. A competição contou com a presença de 11 estados através de suas federações, incluindo o Piauí, que participou pela primeira vez. No final, a pontuação por equipes indicou o empate entre o Rio Grande do Norte e São Paulo. Por critérios técnicos, São Paulo ficou com o primeiro lugar.



A primeira final do dia foi a Feminino Júnior. Juliana Meneghel levou a melhor, deixando em segundo Kaena Brandi. A carioca Isabela Lima ficou com o terceiro lugar, seguida por Natali Paola. No feminino Open, Bárbara Segato ficou com o título, seguida por Juliana Guimarães, Nayara Silva e Bárbara Rizetto.



Uma das finais mais emocionantes do dia foi a Júnior Masculino. Yan Gouveia ficou com o título e com uma vaga no mundial. A briga boa foi com Djackson Paulino, que ficou com o segundo lugar. Thiago Guimaraes veio em terceiro, seguido por Felipe Bras em quarto. "Só tenho a agradecer a Deus e à minha equipe. É um sonho que se realiza ir para o mundial", disse Yan Gouveia.



Djacson Paulino não levou o título da Júnior, mas levou a melhor da Open, deixando em segundo Rodrigo Silva, Gutemberg Silva em terceiro e o cearense Adriano Santos em quarto. Além disso, Djackson teve a melhor nota da competição, um 9,5. "Apesar de ter perdido a vaga para o mundial, estou muito feliz. Agora vou brigar para levar o título do campeonato para o Rio Grande do Norte", disse.



Na Mirim, vitória do catarinense Matheus Navarro, que também leva vaga para a Sub 16 no mundial. Em Segundo, Jessé Mendes, de São Paulo; Caio Belli ficou com o terceiro lugar. O potiguar Ítalo Ferreira não conseguiu boas ondas e ficou com o quarto lugar. Entre os iniciantes, categoria de entrada no surf amador, Edgar Groggia ficou com o título, seguido por Luan Wood, Rafael Venuto e Fábio Gomes.



Entre as equipes, liderança do RN durante todos os dias, seguida de perto por São Paulo, que acabou empatando e levando o título por critérios técnicos com 158 pontos. Santa Catarina veio em terceiro. Rio de Janeiro e Ceará - os donos da casa -, ficaram empatados em quinto. A Paraíba veio em sexto, a Bahia em sétimo, Espírito Santo em oitavo e Pernambuco em nono lugar.



*Com informações da assessoria de imprensa