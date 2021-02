Ministério Público divulga exigências para a regularização de postos de combustível Para o órgão, alguns pontos de abastecimento funcionam em desacordo com as resoluções do Conama.

A promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Gilka da Mata divulgou nesta terça-feira (24) as exigências do Ministério Público para a concessão de licenças aos postos de combustível. As medidas são baseadas nas resoluções 237/97 e 273/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).



Entre as reivindicações do Ministério Público estão a adequação da instalação dos postos, substituição dos tanques atuais pelos ecológicos, que são dotados de paredes duplas que evitam o contato do combustível com o solo, em caso de vazamento. Além das medidas está a realização do teste de estanqueidade, que permite localizar possíveis vazamentos e a comprovação da Licensa de Operação, objetivo maior do órgão.



Entre as principais preocupações do Ministério Público em relação aos postos está a contaminação do aquífero confinado ou livre, impactos ambientais e risco de incêndios e explosões, já que muitos postos estão localizados em pontos de grande movimentação como shoppings ou áreas residenciais.



Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindpostos/RN), Ismar Medeiros, as medidas propostas serão dispendiosas, porém mais seguras. “Estamos 100% de acordo com as propostas do Ministério Público. Apesar de não ser uma tarefa fácil, já que as licenças são caras e as novas adequações também, é preciso rigor para proteger o meio ambiente”, disse Ismar.



O secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), Kalazans Bezerra, prometeu agilidade para a implantação das adequações e emissões da licenças. “Mas isso não quer dizer que as licenças serão dadas de qualquer forma. Queremos medidas que tragam uma melhoria ambiental e urbanística”, falou.



A promotora Gilka da Mata explicou que a audiência com os representantes dos postos teve um caráter extra-judicial, já que a ideia era empreender as mudanças através do diálogo



Licenças ambientais



Para conseguir o Licenciamento Ambiental, são necessários três processos. A Licença Prévia (LP) aprova a localização e a concepção da atividade e atesta a sua viabilidade ambiental.



Em um segundo passo, vem a Licença de Instalação (LI)m que autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.



No último passo vem a Licença de Operação (LO), que autoriza o funcionamento da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que conta das licenças anteriores.