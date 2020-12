Agripino se reúne com Ricardo Teixeira para tratar sobre Copa

Luís Carlos Teixeira e Agripino conversam sobre Copa em Natal.

Segundo o parlamentar, além de contar com infra-estrutura eficiente, Natal possui qualidades importantes para ser uma das cidades escolhidas para sediar a Copa do Mundo de 2014. Entre os pontos favoráveis da capital potiguar, o líder dos Democratas destacou a união da classe política do Estado, a posição geográfica privilegiada da região - é a mais próxima da Europa- e é banhada por um vasto litoral, o que possibilitaria aumento do fluxo de transporte marítimo na cidade durante os jogos.O presidente da CBF concordou com o senador e admitiu as qualidades de Natal. Durante a conversa ficou explicito que a escolha da FIFA será técnica e que a federação vai cobrar das cidades os investimentos prometidos para o evento.“Estou empenhadíssimo no assunto porque sei que Natal tem estrutura para receber a Copa do Mundo e sei dos benefícios que isso pode trazer para todo o povo do Rio Grande do Norte. Mas Ricardo deixou claro que a escolha será técnica”, afirmou o senador.Além dos estádios, a Fifa, que avaliou as cidades candidatas em fevereiro, leva em consideração critérios referentes à estrutura da cidade, como a rede hoteleira, sistema de transporte urbano, aeroportos, segurança pública e opções de lazer.“A Copa vindo para Natal, a cidade vai repercutir nacional e internacionalmente. Vai poder mostrar sua beleza e se consagrar como destino turístico conhecido e reconhecido. Haverá vantagens para nosso povo tanto antes quanto depois da Copa do Mundo”, afirmou AgripinoJosé Agripino voltou atrás e decidiu devolver o dinheiro pago aos seus funcionários pelo suposto cumprimento de horas extras durante o mês de janeiro. Em declaração ao, o senador afirmou que os funcionários de seu gabinete que receberam o dinheiro trabalharam durante o período. No entanto, o democrata e a senadora Rosalba vão devolver os valores.Os funcionários dos nossos gabinetes no Senado Federal vão devolver o valor das horas extras pagas pelo Senado Federal durante o recesso da Casa, no mês de janeiro.A iniciativa, tomada por decisão soberana dos servidores, teve o nosso incentivo, porque reflete o nosso compromisso incondicional com a ética no serviço público.Cumpre esclarecer que o pagamento das horas extras em janeiro foi uma decisão administrativa do Senado Federal, extensiva a todos os gabinetes, sem qualquer responsabilidade individual dos senadores.Senador José Agripino (Lider dos DEMOCRATAS no Senado)Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)