Dirigente do ABC conversa com atletas e dispensas podem acontecer Superintendente Cleber Romualdo mantém contato com o lateral Beto e o zagueiro Ciro e a possibilidade deles saírem é grande, mas não há nada oficial ainda.

A eliminação do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil já começa a provocar abalos dentro do ABC. O superintendente de Futebol do clube, Cleber Romualdo, se reuniu com os jogadores Ciro e Beto na tarde desta quinta-feira (23) e a dispensa dos dois atletas é algo bastante real, porém ainda não confirmado de forma oficial.



A assessoria de imprensa do ABC confirmou a reunião do dirigente com os atletas. "Eles já se reuniram ontem (quarta-feira) e hoje novamente", disse. Até o momento, ainda não se tem um posicionamento oficial da diretoria do alvinegro.



O Nominuto manteve contato com o presidente Judas Tadeu e ele disse que "amanhã (sexta-feira) vamos reunir a imprensa para explicar os maus resultados e falar dos planos para a série B".