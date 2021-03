Alternativos e prefeitura discutem fim do impasse no transporte público

Fotos: Ana Paula Oliveira

E a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), órgão gestor, se isenta da responsabilidade por estar previsto na lei orgânica do município que cada modal pode criar seus próprios sistemas.O fato é que com toda essa briga envolvendo sindicatos, Justiça e Município, os usuários de transporte público de Natal são os principais prejudicados. Nesta sexta-feira (27), uma comissão formada por seis integrantes do Sitoparn, além dos dois advogados do sindicato, foram recebidos na Prefeitura de Natal pelo secretário da STTU, Kelps Lima, e pelo chefe do Gabinete Civil, Luciano Barbosa.O encontro provocado pelos permissionários teve como objetivo resolver o impasse. Na quinta-feira (26), os permissionários de transporte alternativo realizaram durante todo o dia uma “operação-tartaruga” em vários pontos da cidade.Na ponte de Igapó, local onde as duas vias foram completamente interditadas, o trânsito só foi liberado por volta das 18h.“A questão agora é judicial. A bilhetagem eletrônica está autorizada tanto para o Seturn, quanto para o Sitoparn. O que está ocorrendo é uma briga entre sindicatos. E o Sitoparn quer na 'marra' se inserir ao sistema implantado pelo Seturn”, afirma o secretário da STTU, Kelps Lima.Ele declara que a forma mais correta para pôr fim ao impasse é fazer licitação do transporte público. “A prefeita Micarla de Sousa pediu para que fosse agilizado o processo, afim de que ocorra ainda no início do ano que vem. Só com a licitação é que vamos poder corrigir todo este sistema de transporte distorcido”.O secretário aproveitou para lembrar o que ocorreu ontem na capital potiguar. “Ontem houve irregularidade. A cidade não pode aceitar baderna. O usuário foi prejudicado. Coube à Prefeitura multar. No entanto, quem tem que retirar os manifestantes das ruas é a Secretaria de Segurança Pública”, avalia.Para o diretor do Sitoparn, Amarildo Varela, quem deve gerir o sistema de bilhetagem eletrônica é a STTU, e não o Seturn. “A nossa única proposta é encaminhar meios para sermos inseridos na Bilhetagem Eletrônica Única. O usuário tem que ter a opção de escolher em qual modal trafegar”, defende.Segundo o diretor do Sitoparn, caso não se chegue a um consenso, os movimentos continuarão ainda mais contundentes.Também presente a reunião, o advogado do Sitoparn Luciano Cosme afirma que há um Decreto de Lei, de número 7.815, de 2005, no qual considera que um sistema por definição não pode ser fracionado, pois as partes que compõem interagem entre si complementado-o ou suplementado-o.“Por intransigência do município e do Seturn, desde a implantação do sistema, há um déficit de passageiros em torno de 60%”.