América deve acertar com o meia atacante Sandro Hiroshi Jogador que já defenceu vários clubes do futebol brasileiro já está em Natal e deve assinar contrato e se apresentar nesta sexta-feira.

Depois da confirmação da demissão de Tita, o novo técnico do América ainda não foi anunciado. Mas o clube tem sim novidade. Trata-se do atacante Sandro Hiroshi, ex-Santos, Coritiba, e vários clubes do futebol brasileiro, que deve ser contratado para a Série B e restante do Estadual. O meia atacante já está em Natal.



Sandro Hiroshi Parreão ,mais conhecido como Sandro Hiroshi, nasceu em Araguaína, no dia 19 de novembro de 1979.



Iniciou a carreira no Rio Branco, de Americana. Transferiu-se para o São Paulo em 1999, Seu úiltimo clube o Chunnam Dragons do futebol coreano. Sandro Hiroshi também jogou no Figueirense, Guarani e no Flamengo.



Meia atacante de boas qualidades técnicas, tem como maiores qualidades a velocidade e o drible rápido. Além de jogar de meia atacante, o novo reforço do América pode sim aparecer como opção para formação de dupla de ataque ao lado de um centrovante fixo.



O jogador deve assinar contrato com o América até o final do Campeonato Brasileiro da Série B.