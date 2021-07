Zanforlin: "Ronaldo nunca foi desleal" Para advogado do Corinthians, Fenômeno não foi expulso em função de sua história e por ser "queridinho".



Muito se falou sobre a entrada do atacante Ronaldo no zagueiro André Dias, no clássico do último domingo, dia 12 de abril, durante a partida em que o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, resultado que deixou o Alvinegro do Parque São Jorge a um empate da final do Paulistão 2009.



Para o advogado do Corinthians, João Zanforlin, o fato de Ronaldo ter sido um atleta exemplar ao longo da carreira pesou na decisão do árbitro Sálvio Spínola, que apitou a semifinal no Pacaembu.



“Se fosse qualquer outro jogador agressivo, desleal, tenho certeza que o árbitro expulsaria. Mas, tratando-se de Ronaldo, que já levou tanto pontapé, já fez tantas operações, não é um jogador maldoso e é o ‘queridinho’ do mundo e não somente do Brasil, ele tomou a decisão de mostrar apenas o cartão amarelo”, afirmou Zanforlin ao site Justicadesportiva.com.br.



O defensor acredita que no momento da jogada mais forte, em que atacante corintiano perdeu o tempo da bola e acertou o sãopaulino de forma violenta, o árbitro do jogo fez uma soma do que o atleta representa no futebol antes de mostrar o cartão.



“O Ronaldo nunca foi desleal, muito pelo contrário. É um jogador que tem um belo passado, não é violento e por isso continuou em campo no clássico”, concluiu o advogado do clube.