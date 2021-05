Sadef conquista bons resultados na Copa Brasil Natal

Rogério Torquato Ecildo foi campeão na Classe 4 e agora disputa entre os (ditos) normais.

O principal êxito foi de Ecildo Lopes, que sagrou-se campeão na Classe 4 - em segundo ficou Michel Lima (AACD-SP) e em terceiro Albino Oliveira (Sadef); apesar do título, Ecildo - que também parte para a disputa entre os (ditos) normais em uma das categorias de Veteranos - lamentou na ocasião o fato de outros para-atletas mesatenistas que costumam participar deste tipo de evento não estarem presentes.E os demais componentes da Sadef? Tércio Ramos ficou entre os quatro primeiros na Classe 2; Nilvan Marinho ficou em terceiro na Classe 9 (o campeão foi Fracisco Melo, da Academia Cearense-CE, e em segundo ficou Marcelo Santos, do Clube dos Paraplégicos-SP); e Carlos Martins ficou entre os quatro melhores da Classe 10.Foi apenas o começo. Hoje pela manhã foram completadas as disputas pelo rating, e à tarde começa a "briga" - esportivamente falando - pelo ranking. A Copa Brasil encerra neste domingo à tarde e tem realização da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).