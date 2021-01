Federações discutem arbitragem Evento realizado no Rio de Janeiro contou com a participação de 17 entidades

Com o objetivo de melhorar a formação dos árbitros no Brasil, foi realizado no último final de semana, dias 20, 21 e 22 do março, o Primeiro Encontro Nacional dos Diretores de Escolas de Arbitragem, em um hotel no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.





O evento foi organizado e dirigido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), através da EAFERJ (Escola de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).





Estiveram presentes na solenidade 17 das 27 Federações, contando com o Rio de Janeiro, representadas pelos Presidentes das Comissões Estaduais de Arbitragem de Futebol (CEAFS) e Diretores das Escolas de Arbitragem.





“Este encontro é um marco para o futebol brasileiro. Com ele, esperamos melhorar cada vez mais a arbitragem do futebol nacional. Espero que este evento se torne uma constante em nossas atividades”, comentou o Presidente da FERJ, Rubens Lopes.





Nos três dias de evento foram ministradas palestras e realizados diversos tipos de atividades. No sábado, o encontro contou com a presença do Presidente da Comissão Nacional de Arbitragem (Conaf/CBF), Sérgio Corrêa.





O Presidente da Ferj, Rubens Lopes, entregou a cada participante um Certificado de Participação no evento inédito do futebol brasileiro e um outro Certificado para cada Federação que se fez presente através de seus representantes.