ANP reúne prefeitos do RN para discutir royalties

O diretor da ANP, Nelson Narciso, e José Gutman, Superintendente de Participações Governamentais da ANP, levaram apresentação em powerpoint e explicaram como são escolhidos os municípios beneficiados e como o repasse é calculado.A maioria dos prefeitos não tinha ideia de como controlar o recebimento do benefício, que é detalhado no site da ANP. “A gente só sabia que quando o barril caía, caía o repasse”, lembrou Lanice Ferreira, prefeita de Governador Dix-Sept Rosado, que ganhou em fevereiro R$ 205 mil com só com o que foi produzido de petróleo.

Foto: Luana Ferreira



Mas o Governo do Estado não estava somente interessado em esclarecer os gestores. “O outro motivo é mobilizarmos os prefeitos para mantermos os royalties nos estados e municípios produtores. Queremos manter, no mínimo, o que já temos. Se houver algum incremento com a área do pré-sal, ótimo”, declarou o secretário estadual de Energia, Jean-Paul Prates.Antes mesmo do apelo, os prefeitos da área do Oeste Potiguar já se organizaram para formar a Associação dos Municípios Produtores de Petróleo, que deve sair em 30 dias. “Nosso objetivo é fortalecer a luta contra a mudança da legislação e conseguir obter mais informações junto à ANP, explicou Josivan Bibiano Azevedo, prefeito de Serra do Mel e mentor da Associação.

Foto: Luana Ferreira



Na segunda parte do evento, os advogados Diogo Pignataro e Vanusa Sampaio, especializados em legislação do setor do petróleo, falaram dos projetos de Lei de mudança no repasse dos royalties que tramitam no Congresso Nacional – entre eles, o que prevê divisão da verba também entre os municípios que não produzem o óleo.“O Rio Grande do Norte não pode dormir. São Paulo está fazendo um lobby muito pesado para mudar a Lei”, pediu Vanusa Sampaio. “É necessário a mobilização dos municípios e atuação conjunta dos estados. O royalty é nosso”, disse Pignataro.

Foto: Luana Ferreira



A governadora Wilma de Faria (PSB) afirmou que houve redução de R$ 38 milhões no repasse do benefício nos três primeiros meses do Rio Grande do Norte, o que representa 6% da receita do Estado.“Ele (o repasse) já é muito pouco diante de um estado que já produziu e continua produzindo petróleo em terra, cuja extração é mais barata, e exploração mexe muito mais com o meio ambiente”.

Foto: Luana Ferreira



Para Jean Paul-Prates, a união de esforços entre os estados produtores e o trabalho da bancada governista é fundamental para que o repasse dos royalties continuem como estão. “A luta não é fácil, mas vamos conseguir”Ao final do encontro, secretário, prefeitos e representantes da ANP se confraternizaram em um almoço no restaurante Tábua de Carne. A conta foi paga pela Petrobras.