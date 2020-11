Prefeitura destina quase 50% das sobras de caixa de 2008 à propaganda

Vlademir Alexandre Micarla de Sousa: R$ 12,8 milhões só para propaganda

Foram remanejados R$ 7 milhões do superávit de 2008. Além dos gastos com propaganda, R$ 1,298 milhão será utilizado para “manutenção e funcionamento” do gabinete da prefeitura, o que inclui pagamento de diárias, passagens e despesas de locomoção.A Procuradoria Geral do Município ganhou R$ 894 mil para “desapropriações de imóveis” na área da construção da lagoa de captação de Capim Macio.A afirmação, pela própria prefeitura, de que a fonte dos recursos é o superávit de 2008, vai de encontro à versão, amplamente divulgada, de que o ex-prefeito havia deixado um rombo de R$ 200 milhões para a atual gestão.O secretário municipal de Planejamento, Augusto Viveiros, continua confirmando a super dívida, mas disse que evitará o “bate-boca” e deixará a discussão para depois do resultado de uma auditoria externa que avaliará as contas municipais.“É uma prova cabal de que quando eles falavam em rombos, era apenas uma leviandade”, criticou Carlos Eduardo, reclamando que no seu tempo era muito criticado pelas verbas que destinava à propaganda que agora “ninguém dá um pio”.“Ela não fez nada. Não há ações ou sequer projetos novos para ser divulgados que justifiquem mais de R$ 12 milhões para propaganda”, acusou.Em 2008, ele gastou R$ 7.472.869 em verbas publicitárias.tentou entrar em contato com o secretário municipal de Comunicação, Jean Valério, mas ele não atendeu aos telefonemas.