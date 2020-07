Corpo de sueco assassinado em Pipa é liberado O corpo foi levado a um centro de velório para ser embalsamado. Após isso, ele será posto em um caixão lacrado que seguirá para a Suécia.

O Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte (ITEP) liberou, no final da tarde desta segunda-feira (2), o corpo do turista sueco Gert Björn Skytte Sandgren, morto com um tiro no peito após uma tentativa de assalto em uma pousada na praia de Pipa, neste domingo (1º).



O corpo do sueco foi liberado após serem entregues ao ITEP o passaporte, o registro de nascimento e o laudo da arcada dentária da vítima.



Antes do embarque, o corpo foi levado para um centro de velório para ser submetido ao processo de embalsamamento. Após o processo, o corpo será posto em um caixão lacrado que seguirá para a Suécia.



De acordo com informações do departamento de laudos do ITEP, os membros do consulado vão prestar assistência à família da vítima, que receberá o corpo no próximo sábado.