Carlos Eduardo conversa com Wilma e falta reunião

Júlio Pinheiro

De acordo com a própria Wilma, Carlos Eduardo esteve com ela no gabinete até momentos antes da reunião, mas não iria ao encontro do PSB que discute a Educação no estado.Além da ausência de Carlos Eduardo, o deputado estadual Lavoisier Maia, a deputada federal Sandra Rosado e os vereadores Enildo Alves e Dickson Nasser não compareceram à reunião na sede do partido.