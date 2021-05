Wilma de Faria deve concluir reforma nesta semana

Arquivo Nominuto Antônio Jácome: com a indicação, Vivaldo Costa continua na Assembleia.

Entre as mudanças estão a possível nomeação do deputado estadual Antônio Jácome (PMN) para o Desenvolvimento Econômico (Sedec) e o anúncio do novo diretor da Companhia Estadual de Habitação (Cehab).A Cehab era presidida por Dâmocles Trinta, que assumiu a Infraestrutura na sexta-feira (3), substituindo Adalberto Pessoa, atual presidente do Crea. O ex-secretário da Obras e Viação (Semov), Damião Pitta, foi sondado para ocupar a Cehab, mas ainda não respondeu.A governadora Wilma de Faria também anunciou na última sexta-feira (3) a transferência de Vagner Araújo do Planejamento para ocupar o Gabinete Civil, que era do deputado Gustavo Carvalho (PSB). O parlamentar volta para a Assembleia Legislativa e o diretor presidente da Agência de Fomento do Estado (AGN), Nelson Tavares, vai para o Planejamento.Nesta segunda-feira (6) a governadora Wilma de Faria foi a Minas Gerais participar do 10º Forúm de governadores do Nordeste. Com a chefe do Executivo estadual foram o secretário estadual de Planejamento e já indicado secretário chefe do Gabinete Civil, Vagner Araújo, e o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, José Rufino Júnior.A indicação do deputado estadual Antônio Jácome no Sedec, se deveria, entre outras coisas, para acomodar Vivaldo Costa (PR), ligado ao deputado federal João Maia (PR), na Assembleia. Vivaldo Costa era suplente do, agora em exercício, deputado Gustavo Carvalho.A posse dos novos componentes da equipe será na terça-feira (7), às 10 horas, no auditório da Emater.