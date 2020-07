Ney Júnior pedirá adiamento de Audiência Pública sobre a Saúde

Marília Rocha Ney Júnior defende adiamento de audiência pública sobre saúde

Para Ney a audiência deve ser adiada até que os parlamentares tenham em mãos esses dados. Ele disse que vai sugerir a transferência de data para o debate ao presidente da comissão, o vereador Franklin Capistrano (PSB).“Hoje a crise acontece exatamente porque não temos conhecimento desses contratos. Acredito que com os dados e valores em mãos, poderemos sugerir mudanças que ajudem a solucionar os problemas no setor da saúde”.De acordo com Ney Júnior os contratos já foram solicitados “três vezes” tanto a prefeitura quanto ao Governo do Estado.