Protesto de motoristas de ônibus para trânsito na Rio Branco

Fotos: Danilo Dantas

O motivo foi uma confusão envolvendo a comissão eleitoral da União Rodoviária (oposição a atual gestão) e a comissão da situação, defendida pelo atual presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio Grande do Norte, o ex-vereador Júnior Rodoviário.Dezenas de ônibus interromperam o trajeto por cerca de três horas para protestar contra a atual de gestão do sindicato.Durante o protesto, houve muito tumulto e bate-boca entre os manifestantes. A porta de vidro do auditório do sindicato foi quebrada.Os opositores afirmaram que teria sido um chute dado pelo atual vice-presidente do sindicato, Rafael Pereira. Já a situação rebateu dizendo que não quebraria um bem público.“Não é justo. A nossa comissão ganhou por aclamação a eleição de hoje. Mas, o presidente do Sindicato, o senhor Júnior Rodoviário, não aceitou. E por esta razão que estamos aqui protestando”, disse Luiz Carlos Ribeiro, motorista e opositor.Segundo ele, a oposição unificada irá num primeiro momento fazer uma denúncia jurídica ao Ministério Público (MP) e a Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Além disso, a partir de hoje, eles iniciaram acampamento na sede do sindicato e paralisarão as atividades todos os dias, até que o MP tome alguma providência.O motorista aproveitou para criticar a atual gestão. “Os direitos dos trabalhadores são pisados, a convenção anual nunca foi respeitada. Enfim, ele (Júnior Rodoviário) já virou amigo dos patrões, e a categoria sofre com isso”, lamentou, acrescentando que hoje foi intensificada a luta em prol da classe, que não quer mais o atual presidente como representante.Demonstrando bastante nervosismo, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Júnior Rodoviário, afirmou que “a oposição não pode mudar o jogo, só vota quem está apto”.No entanto, ele não soube quantificar quantas pessoas atualmente estão aptas a votar. Para o presidente, a eleição dos representantes da União Rodoviária na comissão eleitoral não poderia ser através do levantamento do braço como ocorreu, e sim por meio da apresentação do crachá de sindicalizado. “Quem manda é o sócio que está em dias com o sindicato”.Júnior Rodoviário está há 18 anos à frente do Sindicato.A comissão eleitoral tem o objetivo de reger todos os trâmites legais para as próximas eleições. As eleições ainda não têm data para ser realizada.