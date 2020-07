Trote Cidadão: Unidade da Hemonorte está na UFRN

Uma unidade móvel da Hemonorte está no Departamento de Artes (Deart) da UFRN desde as 8h de hoje (2) onde coleta as doações. A ação é parte do Trote Solidário de Teatro.

Para doar é preciso ter mais de 50 kg, não estar em jejum, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12h anteriores e não ter fumado por pelo menos 2 horas antes da doação.O doador de sangue deve portar a identidade ou documento de identificação com foto. O ato é totalmente voluntário.