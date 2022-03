Município paga abaixo do Mínimo e recebe condenação O Município de Macaíba terá que pagar diferenças salariais a servidores, que receberam a remuneração em valor abaixo do salário mínimo.

A decisão partiu da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que manteve, em parte, a sentença original.



O ente público alegou, entre outros pontos, que deve ser excluído da condenação qualquer pagamento relativo a períodos em que os servidores tenham gozado licenças especiais ou que estivessem à disposição de outros órgãos públicos.



Solicitou ainda que existe a necessidade de ser declarada a prescrição quinquenal de qualquer crédito da relação laboral com data limite até 7 de outubro de 1991.



No entanto, os desembargadores que julgaram a Apelação Cível (nº 2008.011219-6) definiram, entre outros pontos, que, em se tratando de prestações diferidas no tempo, que se renovam mensalmente, prescrevem somente as parcelas excedentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, sendo tal entendimento confirmado pela Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



Desta forma, a decisão ressaltou que a prescrição atinge apenas parte do pleito inicial, já que as diferenças salariais pretendidas partem desde 1988, tendo, contudo, os servidores ajuizado a ação apenas em 1 de outubro de 1996.



A decisão reforça que competia ao Município juntar ao feito a prova de eventual pagamento das diferenças salariais reclamadas, porquanto, conforme dispõe o artigo 333, do Código de Processo Civil, o qual reza que o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.



A 1ª Câmara do TJRN ressaltou ainda que os proventos mensais devem ser recebidos em valor nunca inferior ao mínimo legal, cabendo, assim, o direito de pleitear o pagamento das diferenças salariais por via de ação de cobrança.