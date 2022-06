Geraldo Madureira é contratado pelo Criciúma para a disputa da Série C Madureira viveu o auge da carreira quando foi contratado pelo Botafogo do Rio de Janeiro, chegando a participar da campanha do título de 2000.

A diretoria do Criciúma-SC acertou nesta última sexta-feira, a contratação de Geraldo Clemente de Paiva Junior, o Geraldo Madureira, que defendeu o Treze, durante a disputa do Campeonato Paraibano deste ano.



O jogador que tem 28 anos acabou sendo vice-campeão com o Galo da Borborema e agora vai disputar a Série C do Brasileiro pela equipe catarinense.



Madureira é potiguar, e começou sua carreira no ABC de Natal, onde logo chamou a atenção pelo seu futebol vistoso de toques, dribles. Um meia avançado de muita qualidade.



Como sempre acontece em Natal, o jogador nunca foi bem aproveitado pelo clube que o revelou. Madureira teve passagem pelo São Gonçalo, e viveu o auge da carreira quando foi contratado pelo Botafogo do Rio de Janeiro, chegando a participar da campanha do título de 2000.





O novo reforço do Criciúma é natural de Santo Antonio (RN), tem 1m 68 cm, e 66 quilos. O meia teve passagens também por: ABC (RN), Botafogo (RJ), onde foi Campeão Carioca em 2000, São Gonçalo (RN) e Remo (PA), Tupi (MG).