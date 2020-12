Governo anuncia corte de R$ 21,6 bi no orçamento deste ano Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirma que concursos públicos serão "atrasados" e prevê 2% de crescimento do PIB em 2009.

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, anunciou hoje (19) que o Governo Federal irá promover um corte de R$ 21,6 bilhões no Orçamento de 2009, como forma de enfrentar a redução na arrecadação de impostos, registrada nos últimos meses, e que deve alcançar R$ 48 bilhões até o final do ano.



Parte desse dinheiro deixará de ir para a o pagamento de juros da dívida, que consumia 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) e agora irá "tirar" somente 3,3% desse montante. A diminuição se deve graças a um mecanismo que permite à União descontar do superávit, diferença entre arrecadação e gastos, os valores investidos em obras de infraestrutura.



A economia brasileira também irá crescer menos que o previsto. A expectativa anterior do governo era de um aumento de 3,5% no PIB, porém a previsão anunciada hoje (é menor, de 2%. O orçamento deste ano inclui ainda a expectativa de 4,5% de inflação este ano e de uma taxa de juros Selic em 10,8% em dezembro.



O ministro admitiu adiar os concursos públicos federais, inclusive os já anunciados, porém garantiu que eles serão realizados no futuro.