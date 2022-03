Mudança na poupança é para incentivar investimentos no setor produtivo, diz Lula Lula rebateu as críticas dos opositores que comparam as novas regras para a poupança ao confisco feito pelo ex-presidente Fernando Collor, em 1989.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (14) que as medidas em relação à poupança tem o objetivo de fazer com que os grandes investidores apliquem o dinheiro em atividades produtivas no país.



“Não podemos permitir que a poupança vire fundo de investimento. Queremos que essas pessoas [grandes investidores] invistam em setor produtivo que comprem um apartamento, façam uma casa, fiquem sócios, comprem ações.



Queremos desenvolver a economia”, afirmou Lula, em entrevista coletiva após abertura da 9ª Conferência Global de Viagens e Turismo, em Florianópolis (SC).



Lula rebateu as críticas dos opositores que comparam as novas regras para a poupança ao confisco feito pelo ex-presidente Fernando Collor, em 1989. “Essa parte da oposição que critica estava com o Collor em 89”, afirmou.



O governo anunciou na quarta-feira (13) que irá taxar as poupanças com depósitos acima de R$ 50 mil, a partir de 2010. As mudanças dependem de aprovação do Congresso Nacional. Os partidos opositores já avisaram que tentarão derrubá-las.