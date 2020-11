Ex-presidiário é executado em estrada carroçável de São Gonçalo Robenilson Sales Siqueira, de 23 anos, foi encontrado morto no distrito de Pajuçara. Polícia já tem um suspeito do crime.

O ex-presidiário Robenilson Sales Siqueira, de 23 anos, foi executado com vários tiros na noite deste domingo (15) no distrito de Pajuçara, em São Gonçalo do Amarante. Robenilson estava cumprindo pena do regime semi-aberto havia poucos dias. Ele era condenado por assaltos.



De acordo com informações da delegacia de plantão da zona Norte, Robenilson estava em casa à tarde, quando resolveu sair. “Ele morava no distrito de Uruaçu e disse à mãe que iria para Pajuçara beber com uns amigos. A mãe ainda tentou convencê-lo a não ir, mas o Robenilson não atendeu ao pedido”, contou um agente.



O corpo de Robenilson Sales foi encontrado em uma estrada carroçável. Policiais da delegacia de plantão ainda tentaram localizar o criminoso, mas no local impera a “lei do silêncio”. “Fomos até lá, mas ninguém sabe e ninguém viu nada. Todos os que próximo ao local do crime estão com medo”, falou o policial.



Uma cunhada de Robenilson confirmou à polícia que ele estava no semi-aberto. O caso agora será investigado pela equipe da delegacia de São Gonçalo do Amarante.



Beco da Vaca

A polícia natalense registrou um outro homicídio na noite deste domingo. Um homem ainda não identificado foi assassinado no Beco da Vaca, próximo à avenida Coronel Estevam, em Dix-Sept Rosado. A polícia ainda não tem informações sobre o assassino e a motivação do crime.