Pio Marinheiro: "Já erramos o que tinha de errar” Vice-presidente de futebol do América disse que "é hora de unir esforços" vai ao Rio de Janeiro observar jogadores na partida entre Botafogo x Americano.

Recém anunciado como vice-presidente de futebol do América, Pio Marinheiro, embarca na manhã de quinta-feira (16) acompanhado do diretor de futebol Marcos Meira Pires, o “Peninha”, com destino ao Rio de Janeiro onde vão assistir ao jogo entre Botafogo e Americano, válido pela Copa do Brasil.



Pio informou que vão observar “dois ou três jogadores amanhã” e preferiu não adiantar nomes. Questionado se o goleiro Jeferson, do Americano, seria um desses atletas observados, o dirigente desconversou explicando que há um “pacto” entre os diretores do clube para não adiantar informações sobre jogadores. “Não vamos anunciar antes de assinar nem que seja um pré-contrato”, declarou.



O vice-presidente de futebol alvirrubro disse que viu o América conquistando títulos quatro anos seguidos e acompanhou os últimos seis anos sem vencer uma competição estadual. “Está na hora de unir nossos esforços”, frisou.



Ele ressaltou que “(o América) precisa de sangue novo e trazer jogadores para não errar mais”. “Já erramos o que tinha de errar”, comentou. O dirigente do América informou que outros integrantes da diretoria também vão viajar para observar jogadores. “Se não me engano, Gilberto de Nadai vai a São Luis, no Maranhão, e o Paulinho Freire a São Paulo”, disse. “Se for necessário, vamos procurar mais”, completou.