CDL prepara Convenção sobre Comércio e Serviços do RN Lançamento será realizado na próxima quinta-feira (16). Organizadores vão apresentar o tema da Convenção que acontece pela primeira vez em Natal.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte (FCDL/RN) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal) realizam na próxima quinta-feira (16) o lançamento oficial da 13ª Convenção do Comércio Lojista e Serviços do RN que acontecerá de 03 a 05 de junho, pela primeira vez em Natal.



Nesta edição, o evento terá como tema “Hora de Inovar. Hora de Crescer”, e será realizada no Centro de Convenções de Natal. A organização promete novidades no formato de apresentação do encontro.



Na programação, grandes nomes da política e empresariado nacional presentes ao evento serão apresentados no lançamento pelos Presidentes Marcelo Rosado e Ricardo Abreu. Durante a Convenção, também será realizado o Encontro da CDL Jovem, além da realização de Seminário de SPC, Seminário Jurídico e eventos sociais.



O lançamento será realizado na próxima quinta-feira (16), às 8h, durante café da manhã, na sede da CDL Natal, localizada na Rua Ceará mirim, 322 - Tirol.