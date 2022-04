Miss Brasil chega ao Rio Grande do Norte

Fotos: Vlademir Alexandre

Larissa Costa seguiu no carro do Corpo de Bombeiros em direção ao Centro Administrativo, onde será recebida pela Governadora Wilma de Faria. A potiguar foi bastante assediada pela imprensa e amigos por onde passou na tarde desta segunda-feira (18).A miss Brasil 2009 disse que estava ansiosa por retornar ao Estado e rever os amigos e parentes que foram fundamentais para esta conquista em sua vida. “Estava com saudade de todos, da comidinha de casa, da família. É bom voltar pra casa”, ressaltou Larissa bastante sorridente.*Mais informações em instantes.